Kadaver blijkt gipsen beeld 16 augustus 2018

De politie van Schoten werd dinsdagmorgen opgeroepen omdat een wandelaar in de wijk Elshout een kadaver in de beek had zien liggen. Toen de agenten ter plaatse kwamen, bleek het om een gipsen beeld te gaan van een hond. (VTT)