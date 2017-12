Juno Emmaüs verhuist in lente 2018 NIEUWBOUW KOMT PAL NAAST OUDE INFRASTRUCTUUR KRISTOF DE CNODDER

02u33 0 Laenen Els Liekens, Inge Vriesacker, Koen Limbourg en Tim Coryn aan de nieuwbouw van Juno Emmaüs. Schoten Jeugdzorgcentrum Juno Emmaüs uit Schoten heeft uitstekende vooruitzichten voor 2018. In de lente van volgend jaar verhuist Juno immers naar een perfect uitgeruste nieuwbouw, vlak bij de oude gebouwen aan de Botermelkbaan. "Voortaan zal elk kind een eigen, moderne kamer hebben", klinkt het.

Bij Juno in Schoten - een begeleidingshuis uit de Emmaüs zorggroep - verblijven 44 kinderen en jongeren tussen 3 en 20 jaar die uit een moeilijke thuissituatie komen. Sinds een jaartje bouwt Juno letterlijk aan de toekomst. Op de huidige site aan de Botermelkbaan verrijst immers een gloednieuw gebouw, dat de oude infrastructuur moet vervangen. Tegen de lente van 2018 zou de nieuwbouw klaar moeten zijn en de verhuis dus kunnen plaats vinden.





"Het is geen uitbreiding van onze accommodaties, maar een vernieuwingsoperatie", vertelt Els Lieckens, Juno's verantwoordelijke voor de residentiële diensten.





"Een verhuis dringt zich op, want de oude gebouwen zijn stilaan uitgeleefd. Het oudste gedeelte dateert al van de jaren twintig van de vorige eeuw. We zitten daar bijvoorbeeld nog met enkel glas en de verwarming is niet meer up-to-date. Verder is er in de loop der jaren heel wat 'gebricoleerd'. Onderzoek leerde ons dat een renovatie niet opportuun was. Beter was om meteen een volledig nieuwe blok te bouwen."





Zowat tien jaar geleden werd de bouwprocedure opgestart en nu is het einde van dat traject in zicht. "De nieuwbouw zal uiteraard voldoen aan alle moderne normen en noden", legt Bart Frans, technisch-facilitair directeur van de Emmaüs groep, uit. "Belangrijke verandering is ook dat alle 44 residenten binnenkort over een eigen kamer kunnen beschikken. In de huidige infrastructuur moeten we noodgedwongen enkele kinderen samen op een kamer zetten. Na de oplevering van de nieuwe infrastructuur hoeft dat niet meer. Al zijn er ook een paar grotere kamers voorzien waar broers en zussen toch samen kunnen verblijven, als ze dat wensen. Verder zijn er ook verschillende gemeenschappelijke ruimtes."





"De kinderen zijn de kamers al onderling aan het verdelen", vult Els Lieckens al lachend aan. "Het geeft aan dat ze heel enthousiast staan tegenover de nakende verhuis. Iedereen begint nu ook te snakken naar het einde van de werkzaamheden. De samenwerking met de aannemer verloopt weliswaar vlot, maar een werf op je domein hebben is hoe dan ook niet ideaal. Maar ach, nog even en we zijn er vanaf." Na de verhuis worden de oude gebouwen dus wel nog gesloopt, om plaats te maken voor groene (speel)ruimte.





Tot slot nog dit: de financiering van het bouwproject gebeurde deels met Vlaamse subsidies en deels met eigen middelen van de vzw Emmaüs. Exacte cijfers over het prijskaartje kon men ons bij Emmaüs gisteren echter niet geven. Wel bevestigde men dat het prijskaartje "in de miljoenen" loopt.