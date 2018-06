Jubilerende koppels krijgen bloemen 27 juni 2018

Het gemeentebestuur van Schoten zette onlangs enkele koppels in de bloemetjes die hun gouden en diamanten huwelijksverjaardag vierden. Walter Wuyts en Maria Dombret, Frans Verhaegen en Simonne Tytens en Henri Helsen en Christiana Lippens zijn vijftig jaar getrouwd. Marcel Marissen en Maria Schoenmaekers, Gustaaf Carpels en Maria Verschueren en Philip Willems en Margaretha de Meyer zitten al zestig jaar in het huwelijksbootje. Laatstgenoemde kwam noodgedwongen alleen naar de receptie op het gemeentehuis omdat haar man door omstandigheden was verhinderd.





(KDC)