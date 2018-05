Jubilerende koppels in de bloemetjes gezet 15 mei 2018

In het gemeentehuis van Schoten werden onlangs 15 echtparen ontvangen die in april 50, 60, 65 of 70 jaar getrouwd waren. Martha Cauwenberghs en Marcel De Ocker spanden met hun platina huwelijk (70 jaar) de kroon. Op de foto ziet u hen naast Schotens ereburgemeester Harrie Hendrickx en zijn vrouw Lydia Denissen. Ook de voormalige burgervader en zijn echtgenote hadden iets te vieren. Zij stapten een halve eeuw geleden in het huwelijksbootje. Beide koppels kennen mekaar trouwens goed, want ze ontmoeten mekaar wekelijks in de foyer van cc De Kaekelaar.





(KDC)