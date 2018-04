Jorssen Noord opent BMW-tempel Showroom met 40 wagens en 24/7 klantenservice TOON VERHEIJEN

19 april 2018

02u59 0 Schoten BMW-dealer Jorssen Noord, de vroegere Jorssen uit Schoten, heeft haar gloednieuwe complex aan de Kapelsesteenweg officieel geopend. De nieuwbouw van 11,5 miljoen euro pronkt met enkele primeurs. Er is 24/7 klantenservice, een luxelounge voor speciale verkopen én een shop van fietsenhandel Mintjens in de showroom.

Het complex dat AMB Holding, waaronder Jorssen Noord valt, heeft neergezet, oogt indrukwekkend. In tien maanden tijd is het gebouwd. Op sommige dagen waren tot 75 mensen op en rond de werf aan het werk.





Pronkstuk: de showroom over twee verdiepingen, waar zo'n 40 bolides staan te blinken. De volledige BMW-collectie wordt er geshowd op het gelijkvloers en de eerste verdieping. Aan de zijkant zijn afgesloten bureaus voor de verkopers.





Achteraan op de site vinden we de state-of-the-art herstelplaats.





In de hoek op de eerste verdieping pakt Jorssen Noord uit met een eerste primeur. "In een speciaal verlichte ruimte met de modernste snufjes stellen we klanten in alle discretie een wagen voor", vertellen afgevaardigd bestuurder Jan Adriaenssens van AMB Holding en concessiedirecteur Philip Eeckels. "Die kan enkel op afspraak geboekt worden."





Ook na sluitingstijd

Alles samen is 11,5 miljoen euro geïnvesteerd. "Dat is veel, maar zo zijn we klaar voor de toekomst. Zeker op het vlak van elektrische wagens zal nog veel veranderen.





Klanten die hun wagen voor onderhoud binnenbrengen, kunnen voortaan 24/7 binnen. Ook daarmee onderscheidt Jorssen Noord. "Het kan altijd dat je in de file staat en niet voor sluitingstijd in de garage geraakt", vertelt Adriaenssens. "Klanten kunnen dan bellen naar de garage en krijgen een code voor een afgesloten gedeelte in onze ondergrondse garage van 3.000 vierkante meter. Daar staat dan eventueel de vervangwagen klaar en kunnen de sleutels achtergelaten worden in een beveiligde kluis."





Fietsen

Ook opvallend op de eerste verdieping: een grote hoek wordt ingepalmd door fietshandel Mintjens, met één werknemer die er tientallen fietsen aan de man brengt. "Bedrijven kunnen hier terecht voor wagens, maar tegelijkertijd kunnen ze hun werknemers ook een fiets aanbieden. Heel wat bedrijven zijn daar vragende partij voor. Ook individuen zijn uiteraard welkom."





Adriaenssen nam Jorssen in 1992 over van zijn schoonouders. Het bedrijf had toen één garage en draaide een omzet van 8 miljoen euro. Nu telt het acht merken (Renault, Dacia, BMW, MINI, Jaguar, Land Rover, Mazda, Infiniti) en een tiental garages en draait het een omzet van 370 miljoen euro. "Maar we zijn nog niet klaar. De oude garage van Jorssen Schoten wordt nu verbouwd en wordt de thuisbasis van Jaguar-Land Rover, die vroeger hier zaten. Daar willen we in oktober open gaan."