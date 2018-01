Jongeren leren zelfstandig wonen in inleefhuis 24 januari 2018

Het OCMW van Schoten bouwde de benedenverdieping van de leegstaande pastorie in de wijk Deuzeld om tot een zogenaamd 'inleefhuis'. Bedoeling is dat middelbare scholieren in dit huis een voorproefje krijgen van wat het inhoudt om alleen te wonen. Zo is de kans kleiner dat de jongeren later voor praktische en financiële verrassingen komen te staan. "Vorig jaar lanceerden we in onze middelbare scholen al een budgetspel. Dit is daar een uitbreiding van", vertelt Schotens OCMW-voorzitter Katrijn Van Osta (CD&V). "Het inleefhuis is alleen nog veel levensechter. Geïnteresseerde klassen kunnen op afspraak langs komen. Enkele vrijwilligers maken de leerlingen dan via opdrachten wegwijs in het zelfstandig wonen. Een bezoekje duurt een halve dag." Het inleefhuis werd gisteren officieel ingehuldigd. In de volgende weken is het al helemaal volgeboekt met Schotense scholen. In een latere fase kunnen er eventueel ook scholen uit andere gemeentes terecht. (KDC)