Jonge dertigers leiden N-VA Schoten Ewelina Verhulst

21 februari 2019

11u22 0 Schoten De Schotense N-VA-afdeling heeft sinds vorige week een vernieuwd bestuur. Voormalig voorzitter Pieter Gielis (33) is nu ondervoorzitter en wordt opgevolgd door Kim De Hondt (31). “Ik heb het volste vertrouwen in Kim als nieuwe voorzitter en in de voltallige bestuursploeg.”

Volgens nieuw afdelingsvoorzitter Kim De Hondt heeft zijn afdeling tijdens de voorbije gemeenteraadsverkiezingen een zeer sterk resultaat neergezet. “We haalden met een sterke lijst de volstrekte meerderheid in de gemeenteraad en het nieuwe schepencollege is intussen aan de slag.” Het nieuwe bestuur van N-VA kan niet te lang feestvieren, want er ligt nog veel werk op de plank volgens De Hondt. “In de volgende legislatuur komen er ingrijpende veranderingen op ons af, zoals de vernieuwing van het dorpscentrum en forse werken op het vlak van mobiliteit. Met het sterke mandaat dat we van de kiezer hebben gekregen, wil N-VA Schoten ervoor zorgen dat we onze mooie gemeente klaarmaken voor de toekomst.”

Oud-voorzitter en tevens de nieuwe ondervoorzitter, Pieter Gielis, is erg positief over het nieuw bestuur. “Ik ben erg tevreden met de vernieuwde samenstelling van het N-VA-bestuur. Ik heb het volste vertrouwen in mijn opvolger Kim en in de voltallige bestuursploeg.” Hij gelooft dat zijn opvolger Kim alle capaciteiten heeft om de sterke ploeg van N-VA Schoten de komende jaren in goede banen te leiden. Ondertussen is er voor Gielis op professioneel vlak het een en ander gewijzigd. “Ik nam als parlementair medewerker afscheid van Kamerlid Valerie Van Peel (N-VA) en de collega’s in het federaal parlement. Ik startte met een nieuwe job op het kabinet van Annick De Ridder in Antwerpen, waar ik me kan toeleggen op een thematiek die mij erg boeit: ruimtelijke ordening. Wat mij betreft een unieke uitdaging, waar ik mij ten volle op wil focussen.” Hij zal dit blijven combineren met het werk in de gemeenteraad als ondervoorzitter.

Volgens burgemeester Maarten De Veuster was het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen voor N-VA Schoten fenomenaal goed. “Ik bedank uitdrukkelijk alle bestuursleden voor hun inzet tijdens de voorbije 3 jaar, in het bijzonder onze voormalige voorzitter Pieter Gielis. Hij heeft geweldig hard gewerkt.”