Joe trakteert gemeentepersoneel op ijsje 04 juli 2018

02u48 0

Radiozender Joe trakteerde het Schotense gemeentepersoneel gisteren op een ijsje. Joe-dj Jan Bosman trekt dezer dagen met zijn ijskar Vlaanderen rond en ambtenaar Tina Verheyen wist Bosman en co naar Schoten te lokken. "Ik ben een vaste luisteraar van Joe en het leek mij wel een leuk idee om de ijskar eens naar hier te krijgen", vertelt Tina, die de ploeg van Joe een rondleiding gaf in het gemeentehuis. "Tof dat Joe op onze uitnodiging in ging. De collega's waren er ook heel blij mee, want met zo'n weer gaat een ijsje er altijd in (lacht). Bovendien mochten we op de middag ook nog eens een uur lang plaatjes kiezen." (KDC)