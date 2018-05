Inwoonster schrijft boek over menopauze 04 mei 2018

De Schotense Leen Steyaert stelde gisteren een boek voor met de titel 'Jouw menopauzeplan'. Steyaert heeft een eigen praktijk als gezondheidsconsulente en vanuit haar expertise en ervaringen schreef ze nu een boek om vrouwen 'in zes stappen stralend door de overgang te leiden'. 'Jouw Menopauzeplan' wordt op de markt gebracht door uitgeverij Van Halewyck. Via de website www.vanhalewyck.be is het boek te bestellen tegen 22,5 euro. Het zal ook worden verdeeld in verschillende boekhandels.