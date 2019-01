Informatie over de Hoogmolenbrug op de infomarkt

Samira El Oiamari

30 januari 2019

11u45 0 Schoten De plannen voor de heropbouw van de Hoogmolenbrug krijgen meer vorm en ondertussen zijn de details ook bekend. Daarom organiseert de Vlaamse Waterweg in samenwerking met de gemeente daar een infomarkt over voor alle geïnteresseerden.

Op donderdag 7 februari kan iedereen naar de infomarkt over de Hoogmolenbrug. Wie interesse heeft in de plannen en meer informatie wil over de werken, kan vrij in- en uitlopen van 17 uur tot 20 uur. Er zijn ook specialisten van De Vlaamse Waterweg aanwezig om al je vragen te beantwoorden. Daarnaast verkrijg je ook heel wat informatie dankzij infopanelen en plannen.

Tijdens het infomoment ontdek je bijvoorbeeld de ligging en het uitzicht van de nieuwe brug. Daarnaast kan je meer informatie verkrijgen over de aansluitingen op de bestaande wegen en fietspaden en de invulling van de site van de huidige Hoogmolenbrug.

Praktisch

Donderdag 7 februari 2019 van 17 uur tot 20 uur in het Kasteel van Schoten, Kasteeldreef 61.