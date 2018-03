Inbrekers slaan vijf keer toe bij Carrefour 15 maart 2018

02u33 0 Schoten Drie Roemenen worden voor de correctionele rechtbank van Antwerpen vervolgd voor zeven inbraken bij onder meer Carrefour. Ze hadden het telkens gemunt op elektromateriaal en multimedia. De omvang van de buit bedraagt tienduizenden euro's. Het openbaar ministerie vorderde voor het trio vijf jaar cel.

De beklaagden staan terecht voor vijf inbraken in Carrefourfilialen in Schoten, Zemst, Zwijndrecht, Gent en Westerlo, een inbraak bij elektrozaak Van Havere in Kapellen en een poging daartoe bij speelgoedwinkel Fun in Lier. De feiten vonden tussen juni en september 2017 plaats.





De inbraken konden aan elkaar gelinkt worden door de gelijkaardige modus operandi van de daders. Meestal werd een koevoet gebruikt om een deur open te breken. Bij Fun hanteerden ze een slijpschijf, maar slaagden ze er niet in om binnen te raken.





De inbrekers werden ook meermaals gefilmd door de bewakingscamera's. Daarbij viel op dat een van de daders bijna altijd dezelfde outfit droeg: camouflagekledij, rode handschoenen en schoenen met witte zolen. Zijn kompaan had steeds een grote, groene zak bij waarin de buit werd gestoken.





Op 3 september werden Gheorghe C. (34) en Sorin N. (29) gearresteerd in de buurt van elektroketen Krëfel op de Bredabaan in Schoten. Misu C. (39) werd een dag later opgepakt in hun verblijfplaats. Ze bekenden de meeste inbraken, behalve een of twee feiten.





De drie werden wellicht aangestuurd vanuit Roemenië. Ze kregen vliegtuigtickets en geld om zich in ons land mee te redden. De buit werd verkocht en het geld werd naar hun thuisland overgemaakt. De beklaagden zijn ook elders in Europa gekend voor gelijkaardige feiten en liepen al veroordelingen op. (PLA)