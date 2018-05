Ideale Woning viert 6.000ste huurpand 15 mei 2018

Sociale huisvestingsmaatschappij De Ideale Woning - die in 1920 werd opgericht en intussen actief is in zowat 25 gemeentes in de Antwerpse regio - vierde gisteren een belangrijke mijlpaal.





Aan het Gasketelplein in Schoten nam De Ideale Woning immers zijn zesduizendste huurpand officieel in gebruik. Huurwoning nummer zesduizend maakt deel uit van een appartementencomplex van twintig flats. Het gebouw werd begin dit jaar afgewerkt en kostte dik drie miljoen euro.





Ook kindercrèche

Extra speciaal is dat er op de benedenverdieping ook een kindercrèche werd voorzien. De mensen die onlangs hun intrek namen in het gebouw mochten gisteren mee een feestje bouwen. Ook burgemeester Maarten De Veuster en Ideale Woning Voorzitter Dirk de Kort tekenden present.





(KDC)