Hulpdiensten reanimeren bestuurder na ongeval 27 juni 2018

De hulpdiensten hebben een man die onwel werd achter het stuur in Schoten succesvol kunnen reanimeren. "Zondagmiddag kregen we een oproep dat er iemand in de gracht was gereden aan de Ridder Walter van Havrelaan", weet Kristel Wouters van de lokale politiezone Schoten. "Toen ambulance en MUG ter plaatse kwamen was de bestuurder buiten bewustzijn en hij ademde niet meer. De bestuurder kon gereanimeerd worden en werd naar het AZ Klina overgebracht. Er zaten nog twee andere personen in de wagen. De dochter van de bestuurder raakte licht gekwetst." De oorzaak van het ongeval wordt nog onderzocht, maar vermoedelijk raakte de bestuurder onwel tijdens het rijden. (BSB)