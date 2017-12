Heraanleg fietspad heeft vertraging 02u32 1

De heraanleg van het fietspad in de Schotense Eduard Steursstraat heeft door het slechte weer van de voorbije weken wat vertraging opgelopen. De aannemer kan de definitieve asfaltlaag op korte termijn niet meer aanbrengen. Wellicht zal dat pas in maart van volgend jaar kunnen gebeuren. In tussentijd wordt het fietspad toch opnieuw opengesteld in beide richtingen. Tijdelijk is het nu wel minder comfortabel fietsen. (KDC)