Helden redden hondje uit kanaal ARBEIDER STRUIK FOODS DUIKT IN IJSKOUD WATER TOON VERHEIJEN

22 februari 2018

02u50 0 Schoten Yves Peeters (34) en Stefaan Van der Donck (49) mogen zich helden noemen. De twee hebben dinsdag in de late namiddag een hondje uit het kanaal gered. De twee waren aan de slag bij Struik Foods en hadden luid geblaf gehoord. "Het was het koude water trotseren of toekijken hoe het hondje zou sterven."

Yves en Stefaan waren dinsdagnamiddag beiden aan de slag in de gebouwen van Struik Foods, de voormalige producent van onder meer soep aan de Brechtsebaan in Schoten. Stefaan stond een machine te reinigen toen hij plots iets hoorde. "Het was een soort van hysterisch geblaf of gehuil", vertelt Stefaan. "Ik keek naar het water en zag een hondje paniekerig spartelen in het kanaal. Ik heb meteen mijn college Yves gebeld en rende ondertussen al naar het kanaal."





Yves zag het hondje aan de overkant van het kanaal stilaan naar de rand spartelen en rende via de brug ter hoogte van de Sluisvijfbaan naar de overzijde om het daar uit het water te halen. "Maar eens ik daar was aangekomen, dreef hij weer naar het midden van het water. Het hondje was echt in paniek."





Uit de kleren

Ondertussen was collega Yves Peeters ook aan het kanaal aangekomen. "Ik zag Stefaan staan aan de overkant, maar het hondje was inderdaad mijn kant aan het opkomen. Ik kon er bijna bij toen het plots helemaal onderging. Het beestje was echt helemaal buiten adem en zonder krachten", vertelt Yves. "Ik heb meteen mijn kleren uitgetrokken en ik ben in het water gesprongen om het hondje eruit te halen. Ik heb het dan meteen aan Stefaan gegeven, die ondertussen een spurtje had ingezet om terug aan mijn kant van het kanaal te geraken. Hij heeft me uit het water moeten trekken, want ik had echt plots geen enkele kracht meer, vermoedelijk door het koude water. Ik heb me meteen afgedroogd met mijn T-shirt en ik heb mijn kleren terug aangetrokken. Warm was het water inderdaad niet. Ik denk hooguit een graad of 2."





Warmtedeken

Ondertussen was ook de politie opgetrommeld en het oude hondje, vermoedelijk een jack russell, is in een warmtedeken gewikkeld. De eigenaar werd ook op de hoogte gebracht dat het hondje veilig en wel was teruggevonden. Hij ging er mee naar de dierenarts. "Eigenlijk hebben we geen seconde getwijfeld om het beest te redden", vertellen Yves en Stefaan. "Het was iets ondernemen of hulpeloos toezien hoe het zou verdrinken. Dat doe je niet. We zijn wel een beetje dierenvrienden. Hopelijk redt het hondje het. Als het tien seconden langer in het water had gelegen, dan waren we te laat geweest."