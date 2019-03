Groenafval na storm mag gratis naar containerpark (als je er tenminste foto van neemt) Ewelina Verhulst

13 maart 2019

15u05 0 Schoten Na het stormweer van zondag 10 maart wil gemeente Schoten de inwoners een handje helpen. Alle omgevallen bomen en afgebroken takken kan je gratis kwijt in het recyclagepark De Breker tot en met 23 maart. Dat is gisteren beslist in het schepencollege.

Heb je afgebroken takken of omgevallen bomen in je tuin liggen na het stormweer van afgelopen zondag? Dan kan je het groenafval gratis kwijt in het recyclagepark De Breker in Schoten tot en met 23 maart. Om misbruik te voorkomen, vraagt het recyclage een foto als bewijsstuk. “We willen de deuren natuurlijk niet helemaal openzetten voor mensen die zeggen: ‘Ah, groen afval is gratis. Ik ga snel mijn haag snoeien zodat ik het dan gratis kan deponeren bij het recyclagepark.’ Dat is dus echt niet de bedoeling”, zegt communicatieverantwoordelijke Dominique Dilliën.

Als je dus de omgevallen bomen en/of afgebroken takken wil afvoeren naar het recyclagepark, moet je er eerst een foto van nemen en printen. Op de achterkant van die foto zet je dan je adres. Dit is belangrijk voor de gemeente om op te nemen in de inventaris van schadegevallen en wordt dan pas gezien als bewijsstuk van stormschade.

Ook zijn er andere manieren om van al dat hout kwijt te geraken. Boomstammen kan je onder struiken leggen en na verloop van tijd vormen ze een biotoop met zwammen, mossen en andere planten. Na enkele jaren zal de stam gewoon afbreken en voedsel vormen voor de andere bomen.