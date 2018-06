Geslaagd eindwerk levert vette reischeque op 30 juni 2018

02u34 1 Schoten Voor de afstuderende scholieren Liam Vanderghinste en Christophe De Swert kon de vakantie niet beter beginnen. De twee leerlingen van het Schotense Sint-Jozefinstituut kregen allebei een reischeque van zeshonderd euro voor hun eindwerk. Schenker was het technologische bedrijf Van Loock Motoren.

Liam en Christophe waren de voorbije maanden - samen met vier medeleerlingen uit het laatste jaar elektrotechnieken - regelmatig te gast bij de Schotense firma Van Loock in het kader van hun eindwerk. Om de jongeren extra te motiveren beloofde zaakvoerder Bob Van Loock twee vliegtuigtickets naar New York aan het duo dat de beste eindproef zou afleveren. Uiteindelijk werd dat om praktische redenen omgezet in twee dikke reischeques.





"Die beloning is mooi meegenomen", glunderen de laureaten. "Het vooruitzicht op die prijs heeft ons zeker gestimuleerd. Ons eindwerk bestond er in om een bijkomend veiligheidssysteem te maken voor het proefterrein dat Van Loock gebruikt. Hoe en wanneer we de cheques gaan gebruiken, moeten we nog bekijken."





Bob Van Loock overweegt sterk om volgend schooljaar iets gelijkaardigs op poten te zetten. "Het doel van mijn actie is scholieren prikkelen om verder te gaan in deze sector en als het even kan in ons bedrijf. Ik wil heel lokaal rekruteren, want het mobiliteitsprobleem rond Antwerpen lijkt sommige potentiële werknemers af te schrikken. Vandaar de samenwerking met het Sint-Jozefsinstituut."





Een job bij Van Loock is voor Liam en Christophe echter nog niet meteen aan de orde. Eerst gaat het duo verder studeren aan de hogeschool. (KDC)