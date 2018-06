Gescheiden hondenloopzone 05 juni 2018

In het Schotense Gelmelenpark opende onlangs een zesde gemeentelijke hondenloopzone. Het unieke aan deze zone is dat er een afgescheiden ruimte is voor kleine en een andere voor grote honden. Enkele baasjes met een kleinere hond waren hiervoor vragende partij, omdat hun viervoeters soms schrik hebben. Na een jaar zal de gemeente dit experiment evalueren. In de hondenloopzone in de Atheneumwijk worden sinds kort dan weer vrijwillige hondenstewards ingezet. Die zien er onder andere op toe dat alle baasjes de uitwerpselen van hun huisdier correct verwijderen. (KDC)