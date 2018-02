Gemeente maakt werk van concessies 22 februari 2018

Bij het gemeentebestuur van Schoten hebben zich zeven kandidaten aangemeld die de concessie van café De Gilde op de markt willen uitbaten. De Gilde maakt deel uit van de Marktgebouwen en die zijn sinds enkele jaren in gemeentelijke handen. De huidige uitbater Patrick Pombreu stopt er mee en dus is er een nieuwe concessionaris nodig. Tijdens de komende gemeenteraad zal de concessie worden toegewezen aan één van de gegadigden. Los daarvan zal de gemeente binnenkort ook nog een concessiehouder aanstellen voor de foyer van cultureel centrum De Kaekelaar. Meer dan waarschijnlijk wordt dat Nadine Leurs.





De huidige uitbaatster ad interim is immers de enige die zich binnen de voorziene termijn kandidaat heeft gesteld. (KDC)