Gemeente koopt extra pand op markt 31 maart 2018

03u14 0

De gemeente Schoten gaat het gebouw op het marktplein waarin uitzendkantoor Accent huist aankopen. Daarover werd een principeakkoord bereikt. Accent huurt het pand momenteel van het Kolum Verzekeringsteam en de gemeente is ook van plan die overeenkomst verder te respecteren. De aankoop is van strategisch belang. De gemeente bezat al de gebouwen naast en boven Accent. In die gebouwen - die onder andere zaal Forum omvatten - staan er op middellange termijn grote renovatiewerken gepland. Door dit extra pand aan te kopen, wil de gemeente beter inspelen op eventuele hinder. (KDC)