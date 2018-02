Gemeente kapt 146 bomen 10 februari 2018

Het gemeentebestuur van Schoten gaat dit voorjaar 146 bomen kappen op de openbare weg. Het gaat om zieke exemplaren die de veiligheid in het gedrang kunnen brengen. In sommige gevallen zal een deel van de stammen worden behouden, zodat het dode hout een 'boomappartement' kan worden voor insecten, vogels en vleermuizen. Opvallend: de bomen in de Albert Dineurlei worden allemaal verwijderd. (KDC)