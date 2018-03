Geen parking onder Gelmelenpark 02 maart 2018

Er komt dan toch geen parking voor zestig wagens onder het Gelmelenpark in Schoten. Schepen van Openbare Werken en Lokale Economie Wouter Rombouts (N-VA) liet hierover enkele maanden geleden een ballonnetje op, maar dat werd inmiddels definitief doorprikt. Coalitiepartner CD&V was het plan nooit genegen. CD&V vreesde voor de verkeersveiligheid in de omgeving van de nabijgelegen Sint-Cordulaschool. Verder onderzoek van de verkeerssituatie drong zich op, maar daar was dan weer geen tijd voor. Sint-Cordula heeft concrete plannen voor de bouw van een nieuwe kleuterschool en wil volgend jaar zeker aan de slag. Het was Wouter Rombouts' bedoeling om beide bouwprojecten te combineren, maar die timing is onhaalbaar voor de ondergrondse parking. Bijgevolg is het dus einde verhaal voor dit dossier. (KDC)