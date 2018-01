Geen derde editie Schoten Bad 19 januari 2018

Zomerbar Schoten Bad houdt ermee op. Hoewel Schoten Bad twee jaar op rij aardig wat volk lokte naar zijn pop-upkroeg aan Brug 14 in de Villerslei komt er in juli en augustus geen vervolg meer. De vrijwilligers achter de organisatie zetten er een punt achter omdat het allemaal wat veel werk werd. In principe zal er wel nog een slotfeestje worden georganiseerd voor de mensen die de afgelopen twee zomers een handje kwamen toesteken. (KDC)