Geefwinkel Het Donorke wint Groene Pluim 10 februari 2018

De Schotense afdeling van Groen heeft voor het eerst de Groene Pluim uitgereikt, een symbolische prijs voor een maatschappelijk relevante organisatie. Geefwinkel Het Donorke, die is gevestigd in de Kruiningenstraat, werd verkozen tot laureaat. Concreet zamelt Het Donorke kleren en andere spullen in om die vervolgens weer gratis te verdelen onder mensen die in armoede leven. Het Donorke bestaat sinds 2015. (KDC)