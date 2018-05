Garage Postiaux maakt plaats voor flats VOLVO-DEALER VERHUIST NA 44 JAAR NAAR NIEUWE STEK IN EIKENLEI KRISTOF DE CNODDER

18 mei 2018

02u44 1 Schoten Na 44 jaar verhuist garage Postiaux van de Heikantstraat in Schoten naar een nieuwe stek in Sint-Job. Op de locatie die de Volvo-dealer achterlaat, verrijzen normaal drie appartementsblokken, goed voor in totaal 41 wooneenheden. 'Stamvader' Ward Postiaux wil er daar overigens zelf één van betrekken.

Sinds 1974 is garage Postiaux gevestigd in de Schotense Heikantstraat. Eigenlijk zit het familiebedrijf daar zonevreemd - in een woonzone - maar de situatie is historisch zo gegroeid en wordt gedoogd. Toch werd het op de duur beter om te verhuizen.





"Met onze achttien medewerkers barst onze firma hier stilaan uit haar voegen", zegt de familie Postiaux. "Er moest geïnvesteerd worden in een ruimer en moderner bedrijfsgebouw en dat kunnen we beter doen in een correct ingekleurd gebied. Dat vonden we iets verderop, in de Eikenlei in Sint-Job. Intussen hebben we een bouwvergunning voor onze nieuwbouw. We hopen dat we tegen het najaar van 2019 kunnen verhuizen. Voor onszelf en onze klanten is die verhuis echt iets om naar uit te kijken. Het is een volgend hoofdstuk in ons verhaal." Postiaux' nieuwe stek zal (deels) kunnen gefinancierd worden met de opbrengst van een vastgoedproject dat is voorzien op de oude, 6.700 vierkante meter grote locatie. Momenteel loopt er een bouwaanvraag voor drie appartementsgebouwen met twee verdiepingen. Alles bij mekaar zijn die blokken goed voor 41 wooneenheden.





"Een ondergrondse parking voor 62 voertuigen en negentig fietsenstaanplaatsen zijn ook voorzien", klinkt het bij Postiaux.





"Verder plande de architect - Stijn Mertens uit Kalmthout - een pleintje en veel groen in. Het wordt absoluut een mooi project, mét prachtig uitzicht op het water. Vooral dat laatste is voor veel kandidaat-kopers een bijkomende troef."





Veel interesse

Bij de familie Postiaux voelt men nu al dat er veel interesse is in de appartementen.





"We hielden onlangs een infoavond voor de omwonenden en nadien vroegen verschillende mensen of er al reservaties mogelijk waren. Eén appartement is sowieso al voorbehouden. Onze 'stamvader' Ward - die destijds de garage stichtte en naast het bedrijf woont - wil op deze stek blijven."





Hoewel de definitieve bouwvergunning voor het vastgoedproject nog moet worden afgeleverd, ziet het er niet naar uit dat het Schotense schepencollege moeilijk zal doen.





Na het vertrek van de garage zal er volgens de plannen juist veel betonverharding verdwijnen en plaats maken voor openbaar groen. Bovendien verdwijnt met Postiaux ook een hele verkeersstroom uit de buurt. "Heel deze operatie heeft eigenlijk alleen maar voordelen voor iedereen", besluit de garagistenfamilie. De appartementen kunnen wellicht in 2020 worden opgeleverd.