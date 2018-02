Fluo levert prijzen op 24 februari 2018

Het Sint-Michielscollege in Schoten zet volop in op verkeersveiligheid voor zijn leerlingen. De voorbije maanden promootte de ouderraad van de school het gebruik van fluo vestjes en fietshelmen in het verkeer door middel van een wedstrijd. Leerlingen die in fluo of met een helm naar school kwamen kregen punten waarmee ze konden deelnemen aan een spaaractie. Daarmee viel onder andere een bluetoothluidspreker te winnen. "Vooral in de hogere jaren wordt fluo als 'niet cool' aanzien, maar zeker in de donkere wintermaanden zijn zulke reflecterende vestjes wel veel veiliger", zegt Sandra Lauryssen van de ouderraad. "Vandaar dus onze actie. We merkten dat ons initiatief na de kerstvakantie toch effect begon te krijgen."





Uiteindelijk gingen Femke De Backer, Daan Van Beek, Victor Scheire, Evie Regnier en Jolien Stoffelen met de prijzen lopen. (KDC)