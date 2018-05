Fietser (16) zwaargewond 19 mei 2018

De 16-jarige V.S.D. uit Schoten is donderdagavond rond 19.10 uur op zijn fiets aangereden door een moto in de Eerselingenstraat in Kasterlee. De fietser is met zware verwondingen naar het Sint-Elisabethziekenhuis in Turnhout gebracht. Ook motorrijder C.F. (51) uit Kasterlee is gewond naar het ziekenhuis vervoerd. (JVN)