Fietsdieven opgepakt 14 maart 2018

De politie van Schoten heeft afgelopen weekend twee fietsdieven opgepakt. Op zondag 11 maart werd tijdens de middag een fiets gestolen aan een horecazaak in de Paalstraat. Toen de politie ter plaatse kwam, kregen ze de melding van een nieuwe fietsdiefstal in de Verbertstraat. Via de tracker van deze fiets kon het traject van de verdachten worden gevolgd. Enkele uren later werden beide fietsen en twee verdachten opgepakt in Deurne. Beide dertigers werden verhoord en bekenden de diefstal van de twee fietsen. (VTT)