Fietsdiefstallen gedaald 07 maart 2018

Het aantal fietsdiefstallen in de politiezone Schoten is in 2017 gehalveerd. In 2016 werden er 173 fietsdiefstallen aangegeven terwijl er dat vorig jaar 98 waren. "Er verdwijnen elk jaar veel fietsen, maar er worden er ook veel teruggevonden. Een deel van die fietsen geraakt niet tot bij de eigenaar omdat er geen enkel aanknopingspunt is", klinkt het bij de politei. "Daarom is het belangrijk om aangifte te doen en om je tweewieler te laten graveren. Zo vergroot je de kans dat dieven jouw fiets links laten liggen of dat jij ooit je fiets terugkrijgt." (VTT)