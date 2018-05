Federale politie zoekt overvaller 31 mei 2018

De federale politie is op zoek naar een overvaller die tot twee keer toe in de krantenwinkel Deuzeld in de Boekenborglei in Schoten toe sloeg. Op dinsdag 28 november 2017 rond 17 uur gijzelde de dader een aanwezige klant met een mes en zette zo de uitbater onder druk om het de inhoud van de kassa te geven. De uitbater kon het alarm activeren en de dader sloeg op de vlucht. Op vrijdag 8 december 2017 kwam vermoedelijk diezelfde dader opnieuw met een mes de winkel binnen om de uitbater te overvallen. Deze keer kon hij aan de haal gaan met 400 euro. De dader was een jongeman en ongeveer 1,70 meter. Hij was mager gebouwd, had bruine ogen en een getaande huidskleur. Hij sprak Nederlands met een Marokkaans accent.





Wie info heeft over de man, kan met tips terecht op het online tipformulier of op 0800/30.300. (NBA)