FAVV controleert 500 zaken 15 maart 2018

02u28 0 Schoten Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) patrouilleert sinds gisteren een hele week in Schoten en Borgerhout. Bedoeling is om alle handelszaken waar voedsel wordt verkocht aan een controle te onderwerpen. Het gaat om een op voorhand aangekondigde actie.

Gisteren begon het FAVV aan een grootscheepse controleactie in Schoten en Borgerhout. Maar liefst 23 controleurs zullen er in totaal zo'n vijfhonderd zaken bezoeken en nakijken of alle regels met betrekking tot voedselveiligheid worden nageleefd. Dat gaat van restaurants, over grootkeukens tot bakkers en slagers. Jaarlijks pikt het FAVV op willekeurige basis twee gemeentes per provincie uit voor een algemene controle.





"Het is eigenlijk meer een sensibiliseringsactie, want de controle werd ruim van tevoren aangekondigd", zegt woordvoerster Katrien Stragier van het FAVV. "Op voorhand was er ook een infoavond voor de betrokken handelaars. Daar werden nog eens een paar aandachtspunten in de verf gezet. Wie rekening houdt met die punten zal in principe niet in de problemen komen." (KDC)