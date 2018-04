Familiebedrijf maakt trofee Scheldeprijs VAN RANST & ZONEN ONTWERPT ZILVEREN BEELDJE KRISTOF DE CNODDER

03 april 2018

02u41 1 Schoten De Ronde van Vlaanderen is nog maar net gepasseerd of het internationale wielerpeloton passeert alweer in de Antwerpse regio. Schoten is morgen immers de aankomstplaats voor de 106de Scheldeprijs. De winnaar van deze spurtklassieker mag naar huis met een zilveren trofee die werd gemaakt in het Schotense familiebedrijf Van Ranst & Zonen.

De voorbije jaren was het een gewoonte dat enkele Antwerpse juweliers een trofee ontwierpen voor de laureaat van de Scheldeprijs, maar die trokken zich terug. De organisatie van de Scheldeprijs klopte dan bij Van Ranst & Zonen aan met de vraag of zij voor een trofee konden zorgen.





"Als Schotens bedrijf zagen we dat als een hele eer en een mooie uitdaging", zeggen Luc en Karl Van Ranst, zaakvoerders van een zilversmederij die in 1936 werd opgericht door grootvader Eugeen. "Niet dat we zelf zo'n grote wielerliefhebbers zijn - we volgen de koers van op afstand - maar de Scheldeprijs is in onze gemeente natuurlijk een begrip. Jaarlijks lopen we er ook wel eens langs om de sfeer op te snuiven. Het is dan ook mooi dat we dit jaar ons steentje kunnen bijdragen."





Spurt

Voor het ontwerp van de trofee baseerde de familie Van Ranst zich op een typisch wedstrijdbeeld. "Meestal eindigt de Scheldeprijs op een massasprint, dus maakten wij een zilveren beeldje van een groepje spurtende renners op een golvende plaat die de Schelde voorstelt", vertellen Luc en Karl. "In het beeldje kroop 1.350 gram zilver en een week werk. Wat die trofee waard is, uitgedrukt in geld? Moeilijk te zeggen omdat we het aantal werkuren niet exact hebben bijgehouden, maar aan een paar duizend euro zit je toch al snel."





De organisatie van de Scheldeprijs moest niet betalen voor het kunstwerkje van Van Ranst. De firma kreeg wel een compensatie in natura. "Woensdag zijn we met alle werknemers - een man of twintig - uitgenodigd als VIP", glimlachen de broers Van Ranst. "Ons bedrijf zal dan uitzonderlijk een dagje gesloten zijn, want we gaan er een gezellige uitstap van maken. Voor wie we gaan supporteren? Van ons mag Schotenaar Michael Van Staeyen gerust winnen. Hoe mooi zou het niet zijn als onze trofee in eigen gemeente blijft?"





De Scheldeprijs start morgen voor het eerst in het Nederlandse Terneuzen. Via Putte-Kapellen, Stabroek, Hoevenen, Ekeren, Antwerpen en Merksem komen de renners een eerste keer door Schoten. Daarna zijn er drie lokale rondes voorzien die ook 's Gravenwezel en Wijnegem aandoen. De eerste passage in Schoten is voorzien rond 16 uur, de aankomst tussen 17 en 17.30 uur. Vijfvoudig winnaar Marcel Kittel, Zdenek Stybar, Dylan Groenewegen, Arnaud Démare en Stijn Devolder zijn zowat de grootste namen in het deelnemende peloton.