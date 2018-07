Familiebedrijf Belco barst uit haar voegen 10 juli 2018

02u45 0

Familiebedrijf Belco Motor Oil uit Schoten breidt uit. De groothandelaar in motorolie is een nieuwe opslagplaats aan het bouwen, naast het bestaande bedrijfsgebouw aan de Wijnegembaan.





"We plannen ook een drietal aanwervingen", zegt Kris Verhoeven van Belco.





Belco werd in 1947 opgericht door de grootvader van Kris, Tim en Tom Verhoeven, die inmiddels als derde generatie hun intrede hebben gedaan in het familiebedrijf. En de zaken gaan goed, want Belco is volop bezig met de bouw van een extra magazijn. "We voelden al langer de nood om uit te breiden", vertelt Kris Verhoeven.





Vierde generatie?

"Toen het aanpalende pand van een voormalige stellingbouwer vrij kwam, besloten we dat aan te kopen. Het oude gebouw werd afgebroken en op de vrijgekomen plaats komt nu een nieuwe stockageplaats. Eind september, begin oktober hopen we die in gebruik te kunnen nemen."





Bij Belco werken nu elf mensen. In principe komen er daar in de toekomst een paar bij. "Of dat betekent dat hier binnenkort een vierde generatie Verhoevens rondloopt? Er is wel wat interesse, maar voorlopig zijn onze kinderen nog net iets te jong. Al vermoed ik dat we één van de volgende zomers een paar jobstudenten uit onze familie zullen mogen begroeten."





(KDC)