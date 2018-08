Evy ruilt bank in voor eigen winkel 04 augustus 2018

In de Schotense Paalstraat opende eerder deze week Little Monkeys, een speciaalzaak met kleding en spulletjes voor baby's en jonge kinderen. Evy Thys (31) is de zaakvoerster van de nieuwe winkel, die is gevestigd op de plaats waar vroeger 'Mijn zus en ik' zat. "Na acht jaar werken in een bankinstelling was ik toe aan een nieuwe uitdaging. Het was altijd al een droom van mij om een babywinkel uit te baten", vertelt Evy Thys. "Toen dit pand vrij kwam, hebben mijn man Tom en ik de sprong gewaagd. Mijn man behoudt zijn oude job, maar zal mee helpen wanneer mogelijk. Zelf ga ik voltijds in de winkel te vinden zijn. Bedoeling is dat we op termijn ook met geboortelijsten gaan werken, maar dat zal normaal pas over een paar maanden zijn. Laat ons eerst rustig inwerken en dan zetten we wel de volgende stap." (KDC)