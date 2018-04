Ereschepen Louis Bresseleers overleden 06 april 2018

In Schoten is ereschepen Louis Bresseleers deze week op 91-jarige leeftijd overleden. Bresseleers maakte in 1965 zijn entree in de gemeenteraad voor de toenmalige SP. Zes jaar later schopte hij het zelfs tot schepen, een functie die hij twee legislaturen zou volhouden onder burgemeester en partijgenoot Marcel Imler. In die periode trok Bresseleers mee de kar voor de bouw van de gemeentelijke sporthal. Na zijn tweede termijn stapte hij uit de politiek. Later kreeg de verdienstelijke Schotenaar van de gemeenteraad de titel van ereschepen. Bresseleers krijgt een uitvaartdienst in intieme kring. (KDC)