Ereburgemeester Hendrickx duwt CD&V-lijst 02 mei 2018

02u33 1 Schoten De CD&V van Schoten heeft de lijst waarmee men in oktober naar de gemeenteraadsverkiezingen trekt helemaal klaar. Ex-burgemeester en stemmenkanon Harrie Hendrickx werd nog toegevoegd als lijstduwer.

Dat huidig schepen Erik Block de Schotense CD&V-lijst ging trekken, stond al een tijdje vast. Nu engageerde ereburgemeester Harrie Hendrickx (71) zich om de lijst te duwen. Hendrickx behaalde in 2006 nog 4.169 stemmen en in 2012 kwam hij uit op 2.659. Na die laatste verkiezingen nam hij wel geen mandaat meer op. "Het is ook nu niet mijn bedoeling om te gaan zetelen", legt Hendrickx uit. "Maar ik wil mijn partij symbolisch ondersteunen. Er staan een aantal bekwame en toffe kandidaten op de lijst."





Zoals bekend is Hendrickx de schoonvader van huidig burgemeester Maarten De Veuster (N-VA). "Maarten is één van de eerste mensen die ik heb ingelicht. We komen goed overeen. Afgelopen weekend zaten we nog samen aan de feesttafel, toen mijn vrouw en ik ons gouden huwelijksjubileum vierden", lacht Hendrickx.





Andere opvallende kandidaten bij CD&V zijn ex-gemeenteraadslid Toon Daems, ex-OCMW-voorzitter en gewezen VRT Radio-directeur Chris Cleeren, universiteitsdocente Griet Blanckaert en de Oekraïense inwijkelinge Olga Kouzmenkova. "Zij is een perfect voorbeeld van integratie", besluit Hendrickx. (KDC)