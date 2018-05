Emily (9) wint brons in YouTube-wedstrijd 09 mei 2018

02u40 1

De 9-jarige Emily Peeters uit Schoten - die de finale haalde van een YouTube wedstijd van televisiezender Nickelodeon - heeft uiteindelijk niet gewonnen. Ze werd verdienstelijk derde. Hoe dan ook blikt Emily tevreden terug, want het filmpje dat ze voor deze wedstrijd online plaatste, werd maar liefst 137.000 keer bekeken. Emily wil nu verder bouwen op dat succes, want ze lanceerde deze week haar eigen YouTube-kanaal. Via die weg wil ze de wereld blijven verrassen met originele, zelf gemaakte video's. (KDC)