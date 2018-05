Emily (9) is hit op YouTube... dankzij slijmvideo 04 mei 2018

02u27 1

Ze is nog maar amper 9 maar Emily Peeters uit Schoten heeft al een YouTubehit te pakken. Met de hulp van ervaren YouTuber Just Jade uit Wilrijk maakte Emily een filmpje over de slijmhype van het moment. De video werd al maar liefst 150.000 keer bekeken.





Het leverde Emily een plaatsje op in de finale van het programma De Viral Fabriek op kinderzender Nickelodeon. Voor die eindstrijd werd een nieuwe clip ingeblikt die intussen online staat.





Lentefeest uitgesteld

"Zondagavond zullen we weten of Emily ook echt gewonnen heeft. We zijn dan uitgenodigd in de tv-studio's van Nickelodeon in Amsterdam", glundert Emily's trotse vader Ive. In de finale neemt Emily het op tegen twee tegenstanders uit Nederland. De winnaar mag een professioneel camerapakket mee naar huis nemen en krijgt een bijkomende YouTube-training. "Emily wil op termijn graag een eigen YouTube-kanaal uitbouwen, dus elk steuntje in de rug is welkom", besluit vader Ive. "Normaal was er zondag het lentefeest van onze andere dochter, maar dat stellen we even uit. Heel de familie leeft erg hard mee met Emily en de ontknoping willen we niet missen."