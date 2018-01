Eerste Schotense co-werkplek 20 januari 2018

02u40 0 Schoten In de Metropoolstraat in Schoten is gisteren de eerste co-werkplek in de gemeente open gegaan. Zusterbedrijven Janco en De Vochtspecialist - beiden actief in de bouwsector - zijn de initiatiefnemers van Co-Buro.

"Vorige zomer verhuisden Janco en De Vochtspecialist naar een bedrijfsgebouw waar vroeger een transportfirma zat", zegt medezaakvoerder Jeroen Jacquemain. "Omdat we nog wat ruimte over hadden in het pand besloten we een deeltje in te richten als co-werkplek. Mensen die op weg naar hun werkplek vaststaan in de file kunnen voortaan bij ons binnenspringen om alvast wat te werken. Er staan vier bureaus, een vergaderzaaltje en een koffiehoek ter beschikking. Op deze manier hopen wij voor een stukje een oplossing te bieden voor het fileprobleem. Ook thuiswerkers die eens nood hebben aan wat sociaal contact zijn welkom."





Iedereen kan bij Co-Buro terecht, maar je moet vooraf reserveren via de website www.coburoschoten.be. Een bureau huren kan vanaf 15 euro voor een halve dag. Schotens burgemeester Maarten De Veuster (N-VA) en schepen van Mobiliteit Erik Block (CD&V) (op de foto tussen Jeroen, Jan en Koen Jacquemain) mochten Co-Buro als eersten in gebruik nemen. "Dit is een meerwaarde voor het Schotense bedrijfswereld", waren beide politici het eens. (KDC)