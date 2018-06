Eenrichtingsverkeer Toekomstlaan 28 juni 2018

Nog tot en met vrijdag 6 juli geldt er éénrichtingsverkeer in de Schotense Toekomstlaan. Dit komt omdat Eandis er momenteel aan het werken is aan de leidingen van de openbare verlichting. Gemotoriseerd verkeer kan nu de Toekomstlaan enkel inrijden vanuit de Staalstraat. Fietsers mogen wel in beide richtingen blijven rijden.





(KDC)