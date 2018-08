Duo stapt Dodentocht uit voor Berrefonds 14 augustus 2018

Kimberly Doms en Chani Nijsmans - twee medewerkers van het Schotense rusthuis Vordenstein - hebben de bekende Dodentocht in Bornem tot een goed einde gebracht. De twee collega's/vriendinnen lieten zich tijdens de honderd kilometer lange wandeling sponsoren voor het Berrefonds, een vzw die steun biedt aan ouders van overleden kinderen. De totale opbrengst moet nog exact worden becijferd, maar vermoedelijk zal het bedrag rond de 2.500 euro draaien. "We hadden onderweg af en toe last van blaren en krampen, maar opgeven is nooit in ons opgekomen", laten Kimberly en Chani weten. "We zijn trots dat we het hebben gehaald." (KDC)