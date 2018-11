Drie maanden verkeershinder verwacht in Metropoolstraat Kristof De Cnodder

23 november 2018

Vanaf maandag starten in de druk gebruikte Schotense Metropoolstraat voorbereidende werken voor de verbreding van het Albertkanaal. De verwachting is dat deze werkzaamheden voor behoorlijk wat verkeershinder gaan zorgen.

De Vlaamse Waterweg wil het Albertkanaal zoals bekend op verschillende plaatsen verbreden en ook in Schoten staat er een verbreding op de planning. Vooraleer het kanaal breder kan worden gemaakt dienen er eerst enkele nutsleidingen te worden verplaatst. Dat is wat er de komende drie maanden staat te gebeuren in de Metropoolstraat. Om die klus te kunnen klaren neemt de aangestelde aannemer één rijstrook in ter hoogte van het kruispunt met de Kruiningenstraat. Het autoverkeer kan beurtelings passeren. Tijdelijke verkeerslichten zullen de verkeersstromen regelen. In de ochtendspits krijgt het verkeer richting Antwerpen langer groen, in de avondspits het verkeer richting Schoten.

Tijdens de Kerstvakantie wordt er niet gewerkt en dan zal de Metropoolstraat twee weken volledig worden vrijgemaakt. Fietsers gaan weinig tot geen hinder ondervinden, want zij kunnen steeds via het jaagpad blijven passeren.