Drie inbraken

Dieven hebben dinsdagavond in de vooravond ingebroken in woningen in de Leopolddreef en de Sparrenlaan in Schoten op de grens met Sint-Job-in-'t-Goor. Later werd er - vermoedelijk tussen 14 uur in de namiddag en 1 uur 's nachts - ingebroken in een woning in de Moskoeylaan in Sint-Job zelf. De daders hebben daar eerst geprobeerd in te breken via de voordeur. Toen dat niet lukte, hebben ze achteraan een raam ingeslagen. De dieven geraakten zo uiteindelijk binnen en hebben heel de woning doorzocht. De inbrekers gingen met enkele spullen aan de haal. (VTT)