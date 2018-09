Door versierde poort het nieuwe jaar in 04 september 2018

In de Heilige Familie school in Schoten maakten de leerlingen gisteren hun intrede door de grote (en versierde) poort.





"De overgang naar een nieuw schooljaar werd zo symbolisch in de verf gezet. De kinderen deden ook een dansje om de start te vieren", aldus directeur Dominique Bombey. Overigens beschikt men bij de Heilige Familie sinds dit jaar over een extra klaslokaal. Boven de refter werd een nieuwe ruimte ingericht die nu wordt gebruikt door het zesde leerjaar. De jongste jaren groeide het leerlingenaantal sterk aan (tot 350) en dus was de bijkomende klas welkom.





(KDC)