Dokter Jacobs stopt als huisarts (maar patiënten weten van niets) Ewelina Verhulst

01 april 2019

Wie nog een afspraak had gepland bij dokter Danny Jacobs, kan maar beter op zoek gaan naar een nieuwe arts. Vorige zaterdag merkten de inwoners van Schoten een briefje op het raam en de brievenbus van zijn praktijk op. Dokter Jacobs stopt om ‘persoonlijke redenen’. Op zijn voicemail krijg je te horen dat zijn praktijk definitief gesloten is. Patiëntendossiers kunnen opgevraagd worden via een nieuwe huisdokter.