Deuzeldpark: nog even wachten op nieuwbouw 04 september 2018

Basisschool Deuzeldpark uit Schoten had stiekem gehoopt dat de nieuwbouw voor de kleuters in gebruik zou kunnen worden genomen op de eerste schooldag, maar die timing werd niet gehaald. De nieuwe vleugel zal vermoedelijk tegen half oktober klaar zijn.





"Als alles mee had gezeten, dan was de oplevering van het gebouw in september mogelijk, maar dat lukte dus net niet", vertelt Karin De Belder van Deuzeldpark.





"Een ramp is dat niet, want we kunnen iedereen opvangen in onze bestaande gebouwen. Eigenlijk hebben we één leslokaal te weinig, maar voorlopig gebruiken we onze speelzaal als klas. Na de herfstvakantie stappen er heel wat kleuters bij in, maar dan zal onze nieuwbouw wel klaar zijn. Van zodra we die extra ruimte hebben, kunnen we onze capaciteit gevoelig optrekken, van zo'n 300 leerlingen nu naar 380. Ook ons lerarenkorps en de administratie krijgen meer plek." In totaal kost de nieuwe blok, met zeven leslokalen, zo'n 1,7 miljoen euro.





De Vlaamse overheid neemt het grootste deel daarvan voor haar rekening. (KDC)