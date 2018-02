Dertien jobs op de tocht bij Carrefour: "Maar voorlopig geen acties" 03 februari 2018

03u23 0 Schoten De algemene herstructurering bij warenhuisketen Carrefour zal dertien jobs kosten in de vestiging in Schoten. Dat cijfer raakte bekend tijdens een ondernemingsraad. Stakingsacties moeten er in Schoten voor woensdag niet worden verwacht.

Vorige week kondigde de directie van Carrefour aan dat er 1.233 banen worden geschrapt in het kader van een herstructurering. Inmiddels is er ook een zicht op het jobverlies per winkel. Bij Carrefour Schoten - waar nu nog 220 mensen werken - moeten 13 personeelsleden afvloeien.





35 in Turnhout

"Dat cijfer hadden we min of meer ingecalculeerd", klinkt het bij vakbond LBC. "Het banenverlies is minder groot dan in pakweg Westerlo of Turnhout (waar ongeveer 35 jobs sneuvelen), maar nog altijd aanzienlijk. Over de modaliteiten van de afvloeiingen kregen we nog niet meer nieuws. We vermoeden wel dat een aantal tijdelijke contracten niet zal worden verlengd. Verder is de vrees dat vooral de kassiersters zullen worden getroffen, want de directie wil alsmaar meer gaan inzetten op zelfscanning."





Ondernemingsraad

Syndicale acties staan er in Schoten voorlopig niet op het programma. "Woensdag is er opnieuw een ondernemingsraad en dan hopen we wat wijzer te worden over de manier waarop men de afvloeiingen wil realiseren", aldus nog LBC. "Zeker tot dan wordt er niet gestaakt. Na de ondernemingsraad zullen we ons opnieuw beraden omtrent mogelijke acties." Afgelopen najaar werd in Schoten het werk overigens al eens neergelegd. Toen was dat omdat één werknemer volgens de collega's onterecht aan de deur werd gezet. (KDC)