Derde ANPR-camera in gebruik

De politiezone Schoten heeft een derde ANPR-camera, beter gekend als nummerplaatlezer, in gebruik genomen. De camera staat aan de Hoogmolendijk. Via een vast ANPR-netwerk wil onze zone haar ganse grondgebied in verschillende fasen uitbreiden met deze slimme camera's. Deze camera's kunnen naast het meten van snelheid bij trajectcontrole, ook nummerplaten herkennen van bijvoorbeeld geseinde of gestolen wagens. Binnenkort zal er ook op de Brechtsebaan een ANPR-paal in gebruik worden genomen. (VTT)