Deel fietspad Elshoutbaan wordt hersteld 25 augustus 2018

Volgende week zijn er wegenwerken op de Elshoutbaan in Schoten. Tussen 27 augustus en 1 september herstelt een aannemer er het fietspad, ter hoogte van huisnummer 25. Fietsers moeten dan tijdelijk over een corridor op de rijbaan. Het verkeer wordt beurtelings geregeld met verkeerslichten. Er is ook een snelheidsverlaging tot vijftig kilometer per uur. Overigens gelden er komende dinsdag en woensdag gelijkaardige maatregelen op de nabijgelegen Botermelkbaan. Ook daar zullen de fietsers tijdelijk moeten uitwijken. Het fietspad zal immers even worden ingenomen voor herstellingen aan het elektriciteitsnet. (KDC)