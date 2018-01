Deceunynck verlaat OCMW-raad en CD&V 27 januari 2018

Ann Deceunynck trekt zich terug uit de OCMW-raad van Schoten. Verder is ze ook niet langer lid van CD&V. Deceunynck had op een prominentere plaats op de CD&V-lijst gehoopt bij de gemeenteraadsverkiezingen in oktober en trok haar conclusies. In principe zal Veerle Deparcq Deceunynck opvolgen in de OCMW-raad. Deparcq zetelt al in de gemeenteraad. (KDC)